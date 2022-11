Entscheidungsvorlage für die Führungskraft erstellen

Folgende Fragen sollten Sie sich als Mitarbeiter stellen, wenn Sie Ihre Führungskraft zu einer Entscheidung motivieren möchten:

Habe ich genügend Informationen?

Bin ich handlungs- und entscheidungsbefugt, zumindest eine Vorentscheidung zu treffen? Falls nein: Was muss ich tun, um entscheidungsbefugt zu werden?

Wurden alle für eine endgültige Entscheidung wichtigen Punkte ausreichend präzisiert?

Aus diesen Punkten heraus sollten Sie zwei Entscheidungsoptionen generieren und damit einhergehende Vor- und Nachteile in einer Entscheidungsvorlage zusammenstellen. Damit können Sie der Führungskraft einen präferierten Handlungsweg vorschlagen. Geben Sie in der Entscheidungsvorlage eine Begründung für diese Präferenz an. Die Beweggründe sollten so transparent wie möglich kommuniziert werden.

Aus Angst, dass sich die Führungskraft nicht entscheiden kann, werden die Risiken der jeweiligen Handlungsoptionen gerne unter den Tisch gekehrt. Das ist der falsche Weg. In Wirklichkeit erleichtert die Auflistung der eventuellen Risiken die Entscheidung.