Wenn Entscheidungen im Unternehmen verschoben werden

Oft fühlen sich Menschen in einer konkreten Entscheidungssituation nicht wohl. Sie sind sich unsicher, ob sie die richtige Entscheidung treffen werden. Denn was richtig und was falsch ist, zeigt sich erst in der Zukunft – und die kann niemand vorhersehen.

Das führt oft dazu, dass Entscheidungen aufgeschoben werden. Dabei ist den wenigsten bewusst, dass auch das eine Entscheidung ist: nämlich, alles beim Bestehenden zu belassen.

Um Entscheidungen zu treffen, wenn es nötig ist, und um mehr Entscheidungssicherheit zu gewinnen, dazu braucht es einen klaren Entscheidungsprozess zur nachvollziehbaren und begründeten Entscheidungsfindung. In diesem Prozess ist es hilfreich, wenn Sie

sich auf Entscheidungstechniken stützen,

stützen, mit denen Sie Argumente und Gründe für (alternative) Lösungen herausarbeiten und

für (alternative) Lösungen herausarbeiten und die Transparenz über mögliche Folgen herstellen.

Mit einem definierten Entscheidungsprozess und Entscheidungsregeln fällt es leichter, Entscheidungen zu treffen, statt aufzuschieben.