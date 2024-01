Wer betreibt Fuhrparkmanagement?

Fuhrparkmanagement ist unter anderem in der Logistik, im Bauwesen, im öffentlichen Dienst, in der Personenbeförderung, für Versorgungsunternehmen und in der Landwirtschaft wichtig. Die Aufgaben des Fuhrparkmanagements werden in großen Unternehmen von einer Fuhrparkleiterin oder einem Fuhrparkleiter oder vom sogenannten Flottenmanager erledigt.

Für einige Aufgaben sind außerdem Mitarbeitende verantwortlich aus: