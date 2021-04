Zu körperlicher Aktivität anregen

Binden Sie kleine körperliche Aktivitäten in Ihren Vortrag ein, um die Zuhörerinnen und Zuhörer am Geschehen zu beteiligen und möglicherweise müde Geister zu wecken. Lassen Sie Ihr Publikum zum Beispiel in die Knie gehen, um die Perspektive eines Kindes einzunehmen oder lassen Sie sie auf einen Stuhl steigen, um den Blickwinkel zu verändern. Erlaubt ist, was zu Ihnen und Ihrem Thema passt.

Ein Beispiel: „Bitte stehen Sie einmal alle auf! Nun winkeln Sie das rechte Bein an und heben es nach oben. Wie fühlt sich das an? (Antworten abwarten) Wackelig. Unbequem. Unsicher. Mal angenommen, es käme jetzt ein starker Windstoß, was würde passieren? (Antworten abwarten) Sie können das Gleichgewicht nicht mehr halten, kommen ins Wanken und kippen um. Genauso ist unser Unternehmen im Moment aufgestellt. Wir stehen auf einem Bein: Nahezu der komplette Ertrag basiert auf Geschäftsfeld A. Wenn uns durch verschärfte rechtliche Rahmenbedingungen Gegenwind ins Gesicht bläst, kommt unser Unternehmen ins Wanken. Im schlimmsten Fall kippen wir um und können uns nicht mehr am Markt halten. Deshalb lassen Sie uns gemeinsam Geschäftsfeld B ausbauen. Damit schaffen wir ein zweites Standbein und sorgen dafür, dass unser Unternehmen auch in Zukunft stabil und sicher dasteht.“

Auf diese Weise erlebt Ihr Publikum die Dinge im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib.