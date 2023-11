Kommunikation KISS-Prinzip – Keep it short and simple

Mit der KISS-Methode funktioniert die Kommunikation schneller, kürzer und einfacher. Wie funktioniert das Prinzip? Was steckt hinter dem Motto „Keep It Short And Simple“? Und wie setzen Sie KISS im Alltag und Beruf um? Eine einfache Erklärung mit Beispielen.