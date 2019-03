Ansprechpartner für den Key Account

Für den Kunden ist der Key Account Manager der persönliche Ansprechpartner. Er berät ihn und handelt mit ihm Verträge aus. Dazu sammelt der Key Account Manager Informationen über die Interessen und Anforderungen seines Kunden: Seinen Markt, sein Marketing, seine Logistik und Entwicklung. Für den Kunden denkt der Key Account Manager unternehmerisch mit und unterstützt den Kunden, zum Beispiel bei:

der Entwicklung und Verbesserung von Produkten des Kunden,

der gemeinsamen Erschließung neuer Geschäftsfelder,

der Optimierung von Geschäftsprozessen,

der Strategie- und Zukunftsplanung.

Im eigenen Unternehmen setzt sich der Key Account Manager für die Interessen des Key Accounts ein. Das geschieht an allen Stellen im Unternehmen, die in Kontakt mit dem Key Account stehen, zum Beispiel Vertrieb, Logistik, Marketing und höheres Management. Der Key Account Manager kennt also die Zuständigkeiten im Unternehmen und koordiniert die Prozesse.

Anliegen des Kunden, die andere Stellen im Unternehmen betreffen, leitet der Key Account Manager an die zuständige Stelle weiter, zum Beispiel an die Mitarbeiter aus dem Buying Center. Der Key Account Manager hält sich über die Fortschritte auf dem Laufenden und vermittelt zwischen dem Kunden und den betreffenden Stellen im Unternehmen. Der Key Account Manager bündelt also alle Aktivitäten des Key Accounts.