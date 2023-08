Schritt 4: Workshop zu Lessons Learned durchführen

Folgende Personen nehmen am Workshop zu Lessons Learned teil:

Projektmitarbeitende

Projektleiterin oder Projektleiter

relevante Stakeholder

Moderatorin oder Moderator

Falls auch Personen teilnehmen, die nicht laufend involviert oder aktiv am Projekt beteiligt waren, erhalten sie eine kurze Einführung: Was waren die Ziele und Zwischenziele des Projekts? Wurden diese (rechtzeitig) erreicht? Gab es größere Probleme?

Die Agenda des Workshops zu Lessons Learned könnte folgendermaßen aussehen:

Begrüßung Vorstellungsrunde (falls erforderlich) Austausch über Ziele des Workshops und Erwartungen der Anwesenden kurze Information zum Projekt: Worum ging es? Regeln für die folgende Besprechung der Lessons Learned Alle Notizen werden kurz vorgestellt und bei Bedarf besprochen; nach Themen sortiert; positive und negative Notizen gleichzeitig (nebeneinander) Diskussion in der Gruppe: Ursache, Auswirkung und Handlungsempfehlung (mit einem Zeitlimit) Resultat, mögliche Maßnahmen und weiteres Vorgehen Sichtbar für alle festhalten (auf Flipchart): Was lernen wir daraus? Gegenseitiges Feedback zum Verlauf des Lessons-Learned-Workshops

Am meisten Zeit investieren Sie in die Punkte 7 bis 9, denn hier geht es um den Kern von Lessons Learned: Welche Erkenntnisse gewinnen wir daraus? Was machen wir zukünftig anders, besser, häufiger, stärker, gleich, weniger oder gar nicht mehr? Was sollten wir beibehalten, ausbauen, pflegen? Was sollten wir abstellen, vermeiden, verändern?