Excel-Tipp Zelleneintrag mit dynamischer Dropdown-Auswahl

Wie Sie in Excel eine dynamische Liste in einer Zelle als Dropdown-Auswahl hinterlegen. Mit der Auswahlliste legen Sie fest, welche Einträge in einer Zelle zugelassen sind. Wenn diese Liste ergänzt wird, sollen alle neuen Einträge ebenfalls zur Auswahl im Dropdown-Menü stehen. So gehen Sie vor.