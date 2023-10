Welche Herausforderungen die Projektarbeit mit sich bringt

Wenn Sie zum ersten Mal in einem Projekt mitarbeiten, sollten Sie sich auf neue Aufgaben und auf Teamarbeit einstellen. Sie sollten wissen, was von Ihnen erwartet wird. In der Projektarbeit kommen besondere Herausforderungen auf Sie zu:

Sie müssen Ihr Fachwissen einbringen und damit Probleme bearbeiten, zu denen Sie noch keine fertigen Lösungen haben.

Sie müssen Ihre Projektarbeit und Ihre Projektaufgaben selbstständig einplanen und Ihr Zeitmanagement darauf ausrichten.

Sie müssen mit Ihrem Projektleiter oder Ihrer Projektleiterin und mit möglicherweise neuen Kollegen im Projektteam zurechtkommen.

Die folgenden Tipps sollen helfen, die Herausforderungen der Projektarbeit zu bewältigen und die Aufgaben im Projekt zu erfüllen.