6. Erfolg der Einführungsmaßnahmen überprüfen

Der letzte wichtige Erfolgsfaktor ist, nach der Einführung am Markt nicht mit der Energie nachzulassen. Je nach Produkt und Dauer des Kaufentscheidungsprozesses beim Kunden kann es bis zu zwei Jahre dauern, bis erste Umsätze für das neue Produkt messbar sind. Der zuständige Produktmanager sollte in dieser Zeit über Frühindikatoren verfügen, wie etwa vereinbarte Besuche des Vertriebs zu seinem neuen Produkt, um überwachen zu können, ob die Einführung so verläuft wie geplant. Falls dies nicht der Fall ist, sollte er den Ursachen auf den Grund gehen und entsprechend nachsteuern. Dazu braucht es regelmäßiges Feedback vom Innen- und Außendienst sowie aus der Kommunikationsabteilung. Erst wenn das Produkt soweit am Markt etabliert ist, ist die Produkteinführung ein wirklicher Erfolg geworden.

Definieren Sie Frühindikatoren, mit denen Sie überwachen können, ob die Einführung so verläuft wie geplant. Eine Kennzahl könnte die Anzahl der Klicks auf die Webseite des Produkts sein, oder die Anzahl der vereinbarten Besuche des Vertriebs zur Vorstellung des neuen Produkts. Holen Sie sich regelmäßig Feedback vom Innen- und Außendienst ein. Steuern Sie zeitnah durch entsprechende Maßnahmen nach, wie zum Beispiel Nachschulungen des Vertriebs, Mailingaktionen, Überarbeitung der Nutzenargumentation, Erstellung von FAQ für den Vertrieb und den Service.