Marktvalidierung Schritt 1 – Qualitative, primäre und sekundäre Stichproben

Es gibt einige unkomplizierte Methoden, um die eigene Idee für ein digitales Neugeschäft und das bislang nur theoretisch durchdachte Geschäftsmodell zu validieren:

Google zur Marktvalidierung nutzen

Mit Google können Sie das bisherige Angebot in Ihrem Markt prüfen. Eine einfache Suche liefert bereits einen ersten Überblick. Google Ads zeigt die aktuell vorhandene Nachfrage an und bei Google Trends können Sie die zeitliche Entwicklung Ihres Themas beobachten.

Sie sollten folgende Fragen klären:

Gibt es schon ähnliche Anbieter und Geschäftsmodelle?

Wie sehen diese konkret aus?

Unterscheiden sie sich von Ihrer Idee und wenn ja, inwiefern?

Ist Ihre Idee eine Verbesserung?

Gibt es ein Suchvolumen zu Ihrer Geschäftsidee und damit eine ausreichend hohe Nachfrage?

Wie entwickelt sich das Thema (Google Trends)?

Foren und Gruppen zur Recherche nutzen

Suchen Sie in Foren und Gruppen, wie andere über Ihre Idee und die zugrundeliegende Problematik oder über Substitute schreiben. Was könnten potenzielle Kundinnen und Kunden an Ihrer Idee auszusetzen haben?

Sie lernen auf diesem Weg viel über die Wünsche und Probleme Ihrer Zielgruppe:

Was wünschen sich die Personen aus Ihrer Zielgruppe, die Ihr Produkt nutzen könnten?

Wie helfen sich diese Personen aktuell – ohne Ihre Lösung?

Ideen kommunizieren und Feedback sammeln

Sprechen Sie mit anderen über Ihre Idee – und haben Sie keine Angst vor Ideenklau. Das Wertvolle ist nämlich nicht die Idee – Ideen kann jeder haben – sondern die Umsetzung und die Entscheidungen, die Sie währenddessen treffen. Und: das Durchhaltevermögen.

Sammeln und bewerten Sie das Feedback, das Sie aus diesen Gesprächen gewinnen. Seien Sie dabei offen für mögliche Verbesserungen, Bedenken, Ergänzungen und Hinweise auf überflüssige Features.

Erste Informationen sammeln durch Umfragen

Falls während der Erstellung des Produktkonzepts wichtige Fragen auftauchen, die Sie allein nicht beantworten können, klären Sie diese in einer schriftlichen Umfrage mit einer etwas größeren, nicht repräsentativen Teilnehmerzahl. Google Forms ist ein geeignetes Tool – einfach und kostenfrei.

Diese ersten Erhebungen liefern bereits eine Menge Informationen. Sie liefern aber keine Aussage über den wirklichen Market-Fit. Dafür müssen die Ergebnisse der Marktforschung auf das Produkt übertragen werden.

Sie benötigen einen ersten Produktstand, der Aussagen über die tatsächliche Kaufbereitschaft liefert. Von Anfang an mit den Nutzerinnen und Nutzern zu entwickeln, führt zu einer kundenzentrierten Produktentwicklung.