Schritt 2: Potenzielle Kunden befragen

Eine Marktanalyse auf dem Papier ist eine unverzichtbare Vorbereitung, aber dennoch Theorie. Um tatsächlich abschätzen zu können, wie erfolgversprechend eine neue Geschäftsidee ist, gibt es kein besseres Testumfeld als die Realität. Der Praxischeck trägt wesentlich dazu bei, ungesehene Geschäftsrisiken zu erkennen. Er gibt dem Unternehmer zugleich die Chance, das Konzept auf die Kundenwünsche abzustimmen.

Im zweiten Schritt geht es darum zu prüfen, ob sich die Geschäftsidee wie gedacht umsetzen lässt. Einen Einblick in die Wünsche und Erwartungen potenzieller Zielgruppen erhalten Unternehmer, wenn sie ihre Zielgruppen direkt ansprechen. Je nach Größe des Unternehmens und des geplanten Vorhabens bietet es sich an, 10 bis 30 Unternehmen zu kontaktieren, für die die Idee interessant sein könnte. Folgende Fragen bieten sich dafür an:

Kennen Sie das Problem, das der neuen Geschäftsidee zugrunde liegt?

In welcher Form treten diese und ähnliche Probleme bei Ihnen auf?

Wie häufig tritt dies bei Ihnen auf und welche Kosten verursacht das Problem?

Können Sie sich vorstellen, dass diese Geschäftsidee das Problem löst?

Welche Schwerpunkte, Kompetenzen oder Anwendungen sind für Sie von entscheidender Bedeutung?

Wenn es so etwas gäbe, ist das interessant für Sie?

Mit dieser Methode wird überprüft, ob bereits in der Anlage der Marktanalyse Fehler gemacht wurden. Zudem lässt sich herausfinden, ob das Problem des Kunden richtig und umfassend verstanden wurde und die Geschäftsidee sich zur Lösung eignet. Wahrscheinlich gibt es sogar wichtige Hinweise, die bisherige Annahmen ergänzen und helfen, das Produkt noch besser am Kundenwunsch auszurichten. Die Reaktionen der Interviewpartner liefern außerdem einen Anhaltspunkt dafür, wie überzeugend die Geschäftsidee auf andere wirkt.