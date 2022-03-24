Chancen und Risiken

Wer Chancen und Risiken richtig einschätzt, kann fundiert abwägen, was sich lohnt und was nicht. Daher gehören in den Businessplan die folgenden Punkte:

Ihre besonderen Leistungen und Stärken als Chance

Möglichkeiten für Wachstum

aber auch:

mögliche Einstiegshürden

Reaktionen von Wettbewerbern

technische Risiken

Beschreiben Sie vor diesem Hintergrund die zukünftige Geschäftsentwicklung in Form von Szenarien und Alternativen (Best Case, Worst Case). Erläutern Sie, wie Sie Risiken eingrenzen und welche Maßnahmen für Vermarktung und Vertrieb der Geschäftsidee wichtig sind.