UnternehmensgründungWelche Inhalte gehören in den Businessplan?
Das gehört in einen Businessplan
Verschaffen Sie sich zuerst Klarheit darüber, welche Informationen Sie mit Ihrem Businessplan liefern müssen. Erstellen Sie dazu eine Inhaltsübersicht.
Geschäftsidee und Ziele
Um selbst den Überblick zu behalten und mögliche Unterstützer zu überzeugen, machen Sie präzise Angaben zu folgenden Punkten:
- Geschäftsidee, Vorhaben oder Projektvorschlag als Geschäftsmodell
- wichtige Merkmale, Funktionen oder Besonderheiten Ihres Geschäftsmodells
- Zielsetzung des Businessplans und der Geschäftsidee
- Ausgangssituation, an die Sie anknüpfen
- strategische Ziele Ihrer Unternehmung
Definition der Zielgruppe für Ihre Geschäftsidee
Sie zeichnen ein klares Bild Ihrer Kunden von morgen. In den Businessplan gehören in diesem Zusammenhang:
- die (potenziellen) Kunden oder Anwender
- der Nutzen und Vorteil für diese Kunden oder Anwender
Informationen zum Geschäftsmodell
Es reicht nicht, das Geschäftsmodell nur grob zu kennen. Beantworten Sie stattdessen folgende Fragen:
- Welche Leistungen bieten Sie für Ihre Zielgruppe?
- Wie wollen Sie mit der Geschäftsidee Geld verdienen?
- Mit wem stehen Sie im Wettbewerb?
- Welche Alternativen zu Ihrem Vorhaben gibt es?
- Welche Akteure, Rahmenbedingungen, Trends und möglichen Marktpotenziale gibt es?
- Was macht Ihre Leistung und Ihr Angebot einzigartig? Ihre Unique Selling Proposition?
- Welche Prozesse müssen Sie dazu beherrschen?
- Welche Lieferanten oder Partner brauchen Sie dafür?
- Wie hoch sind die Kosten?
Chancen und Risiken
Wer Chancen und Risiken richtig einschätzt, kann fundiert abwägen, was sich lohnt und was nicht. Daher gehören in den Businessplan die folgenden Punkte:
- Ihre besonderen Leistungen und Stärken als Chance
- Möglichkeiten für Wachstum
aber auch:
- mögliche Einstiegshürden
- Reaktionen von Wettbewerbern
- technische Risiken
Beschreiben Sie vor diesem Hintergrund die zukünftige Geschäftsentwicklung in Form von Szenarien und Alternativen (Best Case, Worst Case). Erläutern Sie, wie Sie Risiken eingrenzen und welche Maßnahmen für Vermarktung und Vertrieb der Geschäftsidee wichtig sind.
Finanzplanung und Kennzahlen
Alle errechneten oder geschätzten Kennzahlen bilden zusammen die Basis für Ihre Geschäftsplanung. Diese besteht insbesondere aus einem nachvollziehbaren Finanzplan. Zu den folgenden Aspekten benötigen Sie konkrete Zahlen:
- Umsatz und laufende Kosten
- notwendige Investitionen
- Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit des Vorhabens: Gewinnerwartung, Cashflow und Amortisation
- Finanzbedarf, notwendiges Kapital oder Budget
- Annahmen, die der Finanzplanung zugrunde liegen
Der Finanzplan und die entsprechenden Kennzahlen sind wiederum Grundlage und Belege für die Argumente, mit denen Sie Ihre Zielgruppen von Ihrem Geschäftsvorhaben überzeugen.
Ergänzende Informationen als Belege und Begründung für Ihre Geschäftsidee
Die einzelnen Inhaltspunkte müssen mit Informationen gefüllt werden, welche die Fragen des Lesers beantworten und Ihre Geschäftsidee nachvollziehbar machen. Einige Informationen müssen recherchiert oder erhoben werden. Das sind zum Beispiel:
- Informationen aus Unternehmen über Abläufe, Personen, Kompetenzen, Finanzen
- Informationen zum Markt: Produkte, Angebote, Wettbewerber, Kunden, Länder
- technologische Entwicklungen, technische Beschreibungen
- Gesetze, Regeln, Normen, Patente
- zukünftige Entwicklungen, Trends
Solche Informationen finden Sie in Marktstudien. Im Businessplan werden alle Quellen genannt.
Ungenaue Zahlen gehören nicht in den Businessplan, sondern machen diesen unglaubwürdig. Dabei kommt es in den meisten Fällen gar nicht auf die Informationsmenge an. Inhalte sollten vielmehr schlüssig sein und nicht nur Chancen, sondern auch mögliche Risiken benennen.
So entwickeln Sie den Businessplan
In einen Businessplan gehören Inhalte, die Sie recherchieren, erarbeiten, strukturieren und aufschreiben müssen. Gehen Sie beim Schreiben deduktiv vor.
Sie entwickeln den Businessplan vom Groben zum Feinen, vom Allgemeinen zum Besonderen, von der Übersicht zum Detail. Was am Ende genau im Businessplan steht, hängt von Ihren Zielen und von den Interessen der Zielgruppe ab, für die Sie den Businessplan schreiben.