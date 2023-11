Zielgruppen Merkmale und Vorlieben der Zielgruppe LOHAS

Was zeichnet die Zielgruppe LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) aus? Wie verhalten sich die zugehörigen Personengruppen? Welche gemeinsamen Merkmale sind wichtig im Hinblick auf deren Konsum? Und: Was können Unternehmen daraus für ihr Marketing ableiten?