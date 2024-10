Wie Sie mehr Datensätze darstellen

Wenn Sie mehr als 51 Datensätze im Diagramm darstellen lassen wollen, müssen Sie die Formeln in den Spalten D bis H kopieren und unten anfügen.

Beachten Sie dabei, dass Sie den Bereich mit den Formeln so weit verlängern, dass der Wert in Spalte D der letzten Zeile Ihres Dateneingabebereichs +1 entspricht. In der Vorlage reicht der Dateneingabebereich bis zur Zeile 59. Entsprechend ist der letzte Eintrag in der Spalte D 59+1 = 60.

Wichtig: Kopieren Sie alle Formeln in den Spalten D bis L, auch wenn keine Werte in den Zellen angezeigt werden (in der folgenden Abbildung in den Spalten F und G). Dort befinden sich ebenfalls Formeln.