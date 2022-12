6. Fördern Sie den Lerntransfer

Setzen Sie Schulungen nur bedarfsorientiert an. Lösen Sie sich also von starren Kursprogrammen und bieten Sie den Wissenserwerb flexibel an. Bedarf entsteht zum Beispiel, wenn die Beschäftigten neue Aufgaben übernehmen oder Prozesse erarbeiten. Die weitergebildeten Mitarbeiter sollen ihr erworbenes Wissen dann beim Problemlösen direkt einsetzen.