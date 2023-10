Wann übernehmen Arbeitgeber die Kosten für eine Fort- oder Weiterbildung?

Ob Fort- oder Weiterbildung – die Kosten für entsprechende Maßnahmen werden nur vom Arbeitgeber getragen, wenn dieser sich dazu freiwillig bereiterklärt oder Mitarbeitende ausdrücklich zur Teilnahme verpflichtet. Darüber hinaus gibt es keine rechtliche Verpflichtung zur Kostenübernahme durch den Arbeitgeber.

Je nach Einzelfall stehen staatliche Fördermittel zur Verfügung, etwa Bildungsgutscheine oder Stipendien. In vielen Bundesländern (in Deutschland) gibt es außerdem bezahlten Bildungsurlaub, wenn man als Arbeitnehmer an einer Weiterbildung teilnehmen will.