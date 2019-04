Mitarbeitern die Rückkehr in den Arbeitsalltag erleichtern

Rückkehrgespräche sind dazu da, Mitarbeitern die Rückkehr in den Arbeitsalltag zu erleichtern. Die Mitarbeiter müssen wissen, was während ihrer Abwesenheit im Unternehmen passiert ist, was sich vielleicht geändert hat und inwiefern ihre eigene Arbeit davon betroffen ist. Zudem sollten sie über die aktuell anstehenden Aufgaben informiert werden. Im Rückkehrgespräch sollten Vorgesetzte auch zeigen, dass sie sich über die Rückkehr ihres Mitarbeiters freuen.

Werden Rückkehrgespräche formalisiert beziehungsweise standardmäßig geführt und gibt es im Unternehmen einen Betriebsrat, so hat dieser das Recht, über den Ablauf dieser Gespräche und weitere Formalien mitzubestimmen. Der betroffene Mitarbeiter darf dann auch mit einem Mitglied des Betriebsrats zum Rückkehrgespräch erscheinen.