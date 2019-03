Eigene Rolle prüfen

Selten trägt der Mitarbeiter alleine die Verantwortung für den Fehler. Als Vorgesetzter sitzen Sie meist mit im Boot. Zum Beispiel, weil der Mitarbeiter keine klaren Anweisungen von Ihnen erhalten hat oder Sie nicht ausreichend Zeit und Ressourcen zur Verfügung gestellt haben.

Überlegen Sie deshalb, ob der Mitarbeiter überhaupt die Chance hatte, alles richtig zu machen. Was könnten Sie selbst dazu beitragen, dass der Fehler künftig nicht mehr passiert? Kommunizieren Sie klar Ihre Erwartungen und den Entscheidungsspielraum für den Mitarbeiter. Zum Beispiel: „Vor einem wichtigen Kundengespräch müssen Sie sich mit Ihrem Team intern abstimmen. Ist das Zeitfenster zu klein, verschieben Sie notfalls den Termin.“ So nehmen Sie Druck vom Mitarbeiter, solche Entscheidungen selbst treffen zu müssen. Gleichzeitig stoßen Sie einen Verbesserungsprozess an.