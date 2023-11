Muss der Arbeitgeber eine Schwangerschaft melden?

Nachdem die werdende Mutter ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hat, muss der Arbeitgeber umgehend die zuständige staatliche Aufsichtsbehörde darüber informieren.

Welche Behörde für den Bereich Mutterschutz zuständig ist, hängt jeweils vom Bundesland ab. Während zum Beispiel in Baden-Württemberg die Regierungspräsidien über die Schwangerschaft einer Mitarbeiterin informiert werden müssen, sind in Bayern die Gewerbeaufsichtsämter und in Hamburg das Amt für Arbeitsschutz zuständig.