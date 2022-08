Vom Mitarbeiter zur Führungskraft – interner Karriere-Aufstieg

Es gibt verschiedene Varianten, wie jemand von der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter zur Führungskraft wird. Jede dieser Varianten birgt bestimmte Problemstellungen im Hinblick auf den neuen Job und die bisherigen Kollegen.

Die klassische Art des Aufstiegs ist die von der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter zur Führungskraft. Typischer Konflikt dabei: Soll die neue Führungskraft die Ex-Kolleginnen und Ex-Kollegen jetzt siezen oder duzen? Wen sie bereits duzt, sollte sie auch weiterhin so ansprechen. Bei neuen Mitarbeitenden bietet sich zunächst das „Sie“ an.

Ein weiterer potenzieller Konfliktherd: Die neue Führungskraft kennt ihr Team gut – und damit auch dessen Stärken und Schwächen. Hier besteht die Gefahr, aus Angst vor einer ablehnenden Haltung der Ex-Kollegen nicht durchzugreifen, wenn es die Situation erfordert.

Unangenehm kann es auch in der Mittagspause in der Kantine werden. Saß man als Kollegen und Kolleginnen noch gemeinsam an einem Tisch und tauschte sich über Themen im Team – oder über den Vorgesetzten – aus, fällt dies jetzt weg. Die neue Führungskraft sollte daher von Anfang an kommunizieren, dass sich die Situation verändert hat. Leere Versprechungen wie „Es bleibt alles beim Alten“ helfen nicht weiter. Es sei denn, das stimmt tatsächlich.