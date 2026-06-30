Warum HR und IT denselben Prozess steuern

Personal- und IT-Abteilung schauen auf denselben Menschen, aber durch zwei verschiedene Brillen:

HR steuert das Personalereignis – Eintritt, Rollenwechsel, Austritt.

steuert das Personalereignis – Eintritt, Rollenwechsel, Austritt. Die IT setzt es technisch um – Konten, Geräte, Berechtigungen.

Solange beide Seiten ihre Listen getrennt führen, entstehen Lücken. Daten werden doppelt erfasst, Starttermine erreichen die IT zu spät, Rechte werden großzügig vergeben und selten wieder entzogen. Jede Lücke kostet entweder Zeit oder Sicherheit, manchmal beides.

Wer den Mitarbeiter-Lebenszyklus dagegen als gemeinsamen Ablauf begreift und auf automatisierte HR-Prozesse setzt, koppelt jede technische Aktion direkt an das auslösende Personalereignis.

Meldet HR einen Eintritt, läuft die Einrichtung automatisch an. Das spart Abstimmung und schließt die Lücken, die sonst erst auffallen, wenn es zu spät ist.