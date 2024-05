Sachfortschritt und Qualität der Projektergebnisse überwachen

Wie weit ein Projekt fortgeschritten ist, lässt sich weder aus den verbrauchten Stunden, noch aus der verstrichenen Zeit ablesen. Zusätzlich zu den Kosten und den Terminen muss deshalb auch der Sachfortschritt und die Qualität der bisherigen Projektarbeit überwacht werden. Je nach Projektart und Projektergebnis werden dafür andere Kriterien definiert, anhand derer der Projektfortschritt und die Ergebnisse der Projektarbeit beurteilt werden können. Mögliche Methoden zur Beurteilung sind:

Qualitativer Abgleich von Zielen, Erwartungen und Leistungen

Abnahme des Projektstands oder der Meilensteine durch den Auftraggeber

Durchführung von Testverfahren

Einschätzung des Fertigstellungsgrads durch Projektmitarbeiter, Auftraggeber oder externe Experten

Durchführung von Projekt-Audits oder Projekt-Evaluationen

Der Projektfortschritt oder die bereits erbrachte Leistung wird beim Projektcontrolling üblicherweise in Prozent angegeben. Der Prozentwert wird auch als Fortschrittsgrad bezeichnet. 100 Prozent entsprechen dabei der Leistung, die am Ende vom Auftraggeber erwartet wird.

Das Konzept der sogenannten „Quality Gates“ soll die Qualität der Projektergebnisse sicherstellen. Quality Gates werden an wichtigen Stellen im Projektablauf eingerichtet, beispielsweise bei besonderen Meilensteinen. Es werden konkrete Kriterien festgelegt, die erfüllt sein müssen, bevor das Projekt in eine neue Phase treten – also die „Qualitätstür“ durchschreiten – kann. Die Kriterien ergeben sich im Allgemeinen aus den Anforderungen des Auftraggebers. Sie können in einem Lasten- oder Pflichtenheft beschrieben sein und werden dann systematisch geprüft.