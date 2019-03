Manchmal hilft auch, Öl ins Feuer zu gießen

Doch nicht immer sind deeskalierende Interventionen sinnvoll oder effektiv. Erinnern wir uns an den „eingefrorenen Konflikt“, mit dem es Andrea G. zu tun hatte. Hier erscheint es angebracht, dem Konflikt erst einmal einzuheizen – ihn quasi aufzutauen, damit er wieder sichtbar wird. Denn eines der großen Probleme bei kalten Konflikten liegt in der unausgesprochenen Vereinbarung zwischen den Parteien, so zu tun, als sei alles gar nicht so schlimm. Keiner sieht sich deshalb veranlasst, das Problem zu lösen. Eine gezielte Eskalation des Konflikts kann hier wie ein Weckruf wirken.

Der Projektleiterin Andrea G. machte der kalte Konflikt zwischen den beiden Fachbereichen das Leben schwer. Ungereimtheiten im Zusammenspiel der Projektmitarbeiter behinderten das Projekt Tag für Tag aufs Neue, wurden aber von den Beteiligten ständig kleingeredet. Schließlich entschied sich die Projektleiterin dazu, die nächste Projektbesprechung zur Konfrontationssitzung zu machen. Als das Team beisammen saß, heizte sie den Konflikt mit einer gezielten Provokation an: Sie gab den Mitarbeitern eines der beiden Fachbereiche die alleinige Schuld für die mangelhafte Kooperation. Wie erwartet setzten sich die Beschuldigten zur Wehr, was wiederum die Gegenseiten provozierte. So kam der Konflikt endlich offen auf den Tisch – und Andrea G. erhielt die Chance, mit ihm umzugehen.

Nicht immer lässt sich ein Konflikt durch eine einfache Provokation entfachen. Manchmal, wenn auch der beste Zündstoff versagt, bleibt nur die maximale Eskalation – sprich: Sie lassen als Projektleiter das Projekt bewusst gegen die Wand fahren. Das ruft den Auftraggeber oder die Führungsriege auf den Plan und kann für den notwendigen Druck sorgen, die Probleme endlich zu lösen.