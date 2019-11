Die negativen Auswirkungen der Projektfalle Perfektion

In Stress- und Belastungssituationen fällt der Hang zur Perfektion besonders negativ auf. Das hat oft zur Folge, dass sich die betreffenden Projektleiter als Mensch und in ihrer Rolle nicht mehr geschätzt fühlen. Deshalb entwickeln sie Strategien, um diesem „Nicht-Okay-Gefühl“ zu entrinnen. Dabei folgen sie häufig einer fatalen Idee: „Ich bin wieder okay, wenn ich perfekte Ergebnisse abliefere.“ Fast zwanghaft wollen sie jetzt erst recht alles perfekt machen!

Mit anderen Worten: Diese Projektleiter überlassen erneut ihrem Antreiber „Sei perfekt“ das Feld. Auf diese Weise wird jedoch ihr Unwohlsein nicht weggehen, ganz im Gegenteil: Der Zwang, jetzt alles noch besser machen zu wollen, verschlimmert die Lage im Projekt. Gerade in einer Stress-Situation, wenn ein Projekt in Schieflage zu geraten droht, wirkt das Streben nach perfekten Ergebnissen völlig kontraproduktiv – und mit den Misserfolgen in der Projektarbeit verstärkt sich auch das Nicht-Okay-Gefühl.