Best Practices ermitteln

Im nächsten Schritt wurde ein Ranking der Vermittlerteams erstellt. Auf diese Weise sollten die Best Practices der einzelnen Vermittlerteams ermittelt werden. Untersucht wurde, worin sich die besonders erfolgreichen Teams organisatorisch und prozessual von den weniger erfolgreichen Teams unterscheiden. Berücksichtigt wurde dabei auch, welche Merkmale die zu vermittelnden Mitarbeiter haben. Weitere Daten resultierten aus einer repräsentativen Befragung der Personalvermittler. Anschließend wurden die Befragungsergebnisse mit dem Ranking-Platz des jeweiligen Teams in Beziehung gesetzt. So konnte der Einfluss organisatorischer und prozessualer Aspekte auf den Vermittlungserfolg ermittelt werden.