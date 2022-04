Was ist ein Green Belt?

Six Sigma Green Belts sind in der Regel Projektmanager in kleineren Verbesserungsprojekten. Für den Erwerb des Six Sigma Green Belt sind fachliches Know-how sowie Sozialkompetenz erforderlich, da Mitarbeiter vom Veränderungsvorhaben überzeugt werden müssen.

Inhaber des Six Sigma Green Belt sind angehalten, aktiv Verbesserungsprojekte zu gestalten und Erfolge in mindestens zwei Projekten pro Jahr nachzuweisen. Sie arbeiten parallel zum Tagesgeschäft bis zu 50 Prozent ihrer Arbeitszeit in Six-Sigma-Projekten mit und müssen die Tools der DMAIC-Methodik anwenden können.