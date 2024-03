Unterscheidungsmerkmal Anwendungsbereich

Shainin

Shainin wird oft bevorzugt für die schnelle Problemlösung sowie bei der Identifizierung von Ursachen für einzelne, abgrenzbare Qualitätsprobleme in Produktions- und Fertigungsprozessen.

Six Sigma

Eignet sich für komplexe Probleme, bei denen eine tiefe statistische Analyse erforderlich ist. Six Sigma wird in einer Vielzahl von Branchen und Bereichen angewendet, nicht nur in der Produktion.

Lean Manufacturing

Lean Manufacturing ist am besten geeignet für die Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette. Es hilft dabei, die Effizienz der Prozesse in der Produktion und für Dienstleistungen zu steigern. Dabei gibt es kaum Einschränkungen, was die Anwendungsmöglichkeiten vieler Werkzeuge betrifft – auch außerhalb des Produktionsbereichs.