Ausbildung der Mitarbeiter für Six-Sigma-Gürtel (Six Sigma Belts)

Six-Sigma-Gürtel oder Six Sigma Belts

Die Kompetenzen und Erfahrungen der in Six Sigma geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mit „farbigen Gürteln“ ausgewiesen. Es gibt gelbe, grüne und schwarze Six-Sigma-Gürtel (Six Sigma Yellow Belt, Green Belt, Black Belt oder Master Black Belt). Manche Ausbildungsinstitute haben auch weiße oder blaue Gürtel eingeführt. Diese gehören aber nicht zum offiziellen Ausbildungsprogramm der American Society for Quality (ASQ).