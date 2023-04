Beispiel für Qualitätsmanagement in der Arztpraxis

Ausgangssituation: Kein einheitliches Vorgehen bei Terminvergabe

Bisher hat sich der Patient entweder telefonisch oder direkt am Empfang persönlich angemeldet. Danach haben die Mitarbeiter zuerst die Symptome erfragt und anhand dieser abgeschätzt, ob der Termin zeitnah vergeben wird oder der Patient längere Wartezeiten in kauf nehmen kann.

Das Problem: In der Regel ist der Terminkalender so voll, dass nur dringende Fälle sofort, am gleichen Tag oder am Folgetag einen Termin bekommen.

Anliegen der Patienten sowie geschilderte Symptome werden vom jeweiligen Teammitglied beim Erstkontakt eingeschätzt. Auf Basis dieser persönlichen Einschätzung entscheidet der Mitarbeiter, ob es sich um eine dringende Angelegenheit handelt oder nicht.

Nicht nur die Persönlichkeit des Patienten, sondern auch die Art zu fragen und die Einstellung des einzelnen Teammitglieds beeinflussen die Unterscheidung zwischen „dringend“ und „kann noch warten“.

An dieser Stelle braucht das Praxisteam feste Regeln und einen vorgegebenen Ablauf, um die Terminvergabe gezielt zu verbessern.