Digitale Verarbeitung von Personalangelegenheiten

Auch ohne festes Büro müssen Urlaubsanträge, Reisekostenanträge und Krankmeldungen bearbeitet werden. Müssen Mitarbeitende diese noch in Papierform stellen, ist das nicht nur aufwendig und unpraktikabel, sondern auch nicht mehr zeitgemäß. Inzwischen gibt es Lösungen, die Anträge am Laptop und via Smartphone ermöglichen. Das spart Zeit bei Beschäftigten, Vorgesetzten und der HR-Abteilung.