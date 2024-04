6. Integration ins Unternehmen ausschließen

Selbstständige werden nicht in die internen Abläufe des Unternehmens eingebunden, wie es bei regulären Angestellten als ganz normal gilt. Laden Sie freie Mitarbeitende zum Beispiel nicht zu internen Mitarbeiterveranstaltungen ein. Binden Sie diese auch nicht in regelmäßige Meetings ein, bei denen es in erster Linie um das Teambuilding geht.