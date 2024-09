Wie funktioniert Shopfloor Management?

Unter dem Druck, kontinuierlich die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, bedienen sich viele Unternehmen unterschiedlicher Methoden aus dem Lean Management, wie zum Beispiel der Wertstromanalyse oder „5S“. Shopfloor Management ist ein weiteres Konzept, das dem Lean- Management-Ansatz entsprungen ist.

Beim Shopfloor Management konzentriert sich das Steuern und Lenken von Aktivitäten auf den Shopfloor, also den Ort der Wertschöpfung. Gleichzeitig ist es das Bestreben, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) zu etablieren. Es geht also nicht um die reine Verlagerung von Besprechungen in die Produktion oder von (noch) mehr Verantwortung in die Fertigung.