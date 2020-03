Fazit

Obwohl Metriken mehrere Vorteile versprechen, treten bestimmte Schwierigkeiten beim Einsatz in der Praxis auf: Auswahl ungeeigneter Metriken, Messung ohne vordefiniertes und klares Ziel, geringe Akzeptanz oder sogar die Ablehnung von Metriken. Um Metriken erfolgreich einsetzen zu können, sollte man auf die Planung und die Auswahl einen besonderen Wert legen, geeignete Metriken systematisch erfassen und in den Prozess so früh wie möglich integrieren. Werden alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt, gelingt es, gesetzte Ziele zu erreichen.