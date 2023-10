Schritt 4: Qualifizierungskonzept entwickeln

Nach diesen Vorarbeiten kann das eigentliche Konzept entwickelt werden. Hierzu zählt auch nochmals die Prüfung, welche Lerninhalte für das Erreichen des übergeordneten Ziels unabdingbar und welche nur „nice to have“ sind. Denn sonst werden Trainingskonzepte inhaltlich schnell überfrachtet. Die wichtigsten Elemente eines Qualifizierungs- und Schulungskonzepts sind:

der Zeitrahmen

die Lernziele

die Lerninhalte

der Ablaufplan

die Methoden

die notwendigen Medien

die Lernzielkontrolle

der Praxistransfer

In diesem Schritt sollte analysiert werden, bei welchen Trainingsinhalten es primär um ein Vermitteln von Fachwissen geht und wo eine Verhaltens- oder gar Einstellungsänderung angestrebt wird. Denn hieraus ergibt sich, inwieweit in die Qualifizierungsmaßnahme auch Trainings „off the job“ oder „on the job“ und Coachings integriert sein sollten. Definiert werden sollten auch Maßnahmen, um den Transfer zu sichern.