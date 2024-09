Zusätzlich zu den Standardangaben müssen Rechnungen in Deutschland das Datum des Steuerzeitpunkts enthalten, also das Datum, an dem die Waren oder Dienstleistungen geliefert wurden.

Rechnungen in Frankreich müssen in französischer Sprache ausgestellt werden und spezifische Formulierungen für steuerbefreite Transaktionen enthalten, etwa „Exonération TVA du CGI“ für steuerbefreite Lieferungen.

Rechnungen in Italien müssen den „Codice Fiscale“ (italienische Steuernummer) des Lieferanten und des Kunden beinhalten, wenn es sich bei dem Kunden um ein italienisches Unternehmen handelt.

Im Vereinigten Königreich werden die Vorschriften von der britischen Steuerbehörde (HMRC) verwaltet und durch die Änderungen nach dem Brexit beeinflusst.

Innerhalb der EU gilt die Umsatzsteuerrichtlinie der EU, wobei jeder Mitgliedstaat die Richtlinie durch nationale Gesetze umsetzt.

In der Schweiz gelten die Regularien gemäß der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) mit spezifischen Mehrwertsteuervorschriften und -sätzen.