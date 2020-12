Gesetzliche Grundlagen des Arbeitsschutzes

Arbeitgeber müssen dafür sorgen, dass ihre Beschäftigten vor Gefahrstoffen, Krankheitserregern, Lärm, technischen Arbeitsmitteln und weiteren Gefahren, die sich aus ihrer Beschäftigung ergeben, geschützt sind. Zusätzlich muss der Arbeitgeber seine Beschäftigten entsprechend der durchgeführten Tätigkeiten schulen.

Das wichtigste Element des Arbeitsschutzes ist das im Dezember 1974 verabschiedete Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG). Dadurch sind Betriebe gesetzlich verpflichtet, Betriebsärzte einzustellen und Fachkräfte für Arbeitssicherheit als Berater in die betriebliche Sicherheitsarbeit einzubeziehen. Seit 1985 wird der deutsche Arbeitsschutz auch noch europäisch geregelt. Im August 1996 trat das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) in Kraft. Es regelt die Aufgaben des Arbeitgebers und Arbeitnehmers im deutschen Arbeitsschutz und gilt auch für Gründer. Psychische Erkrankungen, die am Arbeitsplatz auftreten können, sind seit September 2013 ebenfalls im Arbeitsschutzgesetz verankert. In Deutschland hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) am 16. April 2020 außerdem ergänzend den „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard“ veröffentlicht. Er sieht zusätzliche Maßnahmen zum bestehenden Arbeitsschutz vor.

Hintergrund für die gesetzlichen Regelungen zum Arbeitsschutz sind die Entwicklungen der Industrialisierung im ausgehenden 19. Jahrhundert. Die Industrialisierung brachte eine neue gesellschaftliche Klasse hervor: Die Lohnarbeiter, die in den Fabriken unter katastrophalen Bedingungen arbeiten mussten. Auf ihr Streben nach einer besseren Lebens- und Beschäftigungssituation geht der heutige Arbeits- und Gesundheitsschutz zurück.