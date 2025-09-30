Übergabefähig vs. übertragbar – worin der Unterschied liegt

Ein Unternehmen kann juristisch problemlos übertragbar sein, ohne tatsächlich übergabefähig zu sein. Übertragbar bedeutet, dass Verträge, Besitzverhältnisse und Strukturen formal geregelt sind.

Übergabefähig ist ein Unternehmen jedoch erst, wenn Führung, Prozesse und Kultur so gestaltet sind, dass sie auch ohne die Gründerperson reibungslos funktionieren.

Fehlt diese Vorbereitung, entsteht ein Vakuum. Mitarbeitende wissen nicht, wie Entscheidungen getroffen werden, Verantwortlichkeiten sind unklar und Unsicherheit macht sich breit.

Für Nachfolger bedeutet das ein hohes Risiko, für Investoren einen sinkenden Unternehmenswert.

Übergabefähigkeit erfordert deshalb weit mehr als notarielle Unterschriften – sie verlangt bewusst gestaltete Führung und eine tragfähige Kultur.