Low-Context- und High-Context-Kulturen

Auf sprachlicher Ebene unterscheiden sich Kulturen, die mit dem sogenannten „Low-Context-Konzept“ kommunizieren, stark von den „High-Context-Kulturen“. Im ersten Fall steht eine einfache, direkte Sprache im Vordergrund und Informationen werden explizit ausgedrückt. Zu dieser Gruppe gehören etwa die USA, Kanada und Deutschland. Hier meint der Sprecher, was er sagt.

In „High-Context-Kulturen“, wie in Asien üblich, findet Kommunikation eher indirekt statt. So werden Sachverhalte in Asien nicht formal abgelehnt, ein formuliertes „Nein“ gilt es hier strikt zu vermeiden. Stattdessen spielen nonverbale Signale wie Augenkontakt und Stimmlage bis hin zum Status, Alter und Geschlecht des Senders sowie des Empfängers einer Botschaft eine Rolle. Zwischen den Zeilen zu lesen, gilt in diesem Zusammenhang als absolut notwendig, denn nicht Ausgesprochenes kann wichtiger sein als direkt Kommuniziertes.

Hierbei geht es dann vor allem darum, offen zu sein, den Menschen zuzuhören, sich einzufühlen und zu verstehen. Es kommt darauf an, Mauern zu durchbrechen sowie Menschen durch gemeinsame Sprache und durch die Akzeptanz kultureller Unterschiede zusammenzubringen.