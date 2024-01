Wie beeinflusst Führungsverhalten die Unternehmenskultur?

Nicht am Werteplakat und in Sonntagsreden, sondern am täglichen Verhalten der Führungskräfte lesen die Beschäftigten ab, welche Unternehmenskultur gilt. Mitarbeitende nehmen sehr sensibel wahr, worauf die Oberen „abfahren“, was sie gar nicht mögen, was sie schätzen, fördern und belohnen – und wie sie mit kritischen Situationen umgehen.

Zudem vervielfältigt sich das Verhalten der Führungscrew durch ihr Tun. Dabei unterschätzen die Leitenden oft, welch katastrophale Folgen schon eine einzige Bemerkung haben kann. Einmal, auf einer Managementtagung, stellte sich der CEO eines Messeanbieters vor seine Leute und sagte mit Nachdruck: „ICH WILL EINE 0-FEHLER-KULTUR!“ Seitdem macht dort jeder nur noch Dienst nach Vorschrift.