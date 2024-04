Innovationskraft beflügelt schwedische Wirtschaft

Aufgeschlossen, unkonventionell, kreativ und technikaffin – so werden Schweden häufig charakterisiert. Davon zeugen auch ihre Firmen und Erfindungen. Nicht zuletzt sind sie sehr konsumfreudig und haben die entsprechenden finanziellen Mittel dafür. Kein Wunder also, dass Schweden auch für deutsche Handelsfirmen ein immer attraktiver werdendes Zielgebiet darstellt. Zudem ist das Land hoch digitalisiert, eine gute Basis für Erfolg im E-Commerce.

Wenn keine Pandemie dazwischenkommt, läuft die schwedische Wirtschaft in der Regel rund. IKEA, H&M, Vattenfall, Volvo, Electrolux, Spotify, Skype … Wer kennt sie nicht? Die Investitionen der Regierung sind auf die Kernbereiche Medizin, Biowissenschaft, Technologie und Klima konzentriert. Diese Strategie zahlt sich aus: Schwedens Forschung verbucht besonders in den Bereichen Lebenswissenschaften und Technik große Erfolge. Dass das Land insgesamt so innovationsstark und wettbewerbsfähig ist, liegt auch an der schwedischen Mentalität.