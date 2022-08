Mit interner Unternehmenskommunikation die Vielfältigkeit fördern

Die interne Unternehmenskommunikation ist ein Mittel zur Förderung des Verständnisses für interkulturelle Unterschiede im Unternehmen. Der Technologiekonzern Bosch startete dazu etwa die Diversity-Kampagne „Vielfalt ist unser Vorteil“.

Dadurch werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überall auf dem Firmengelände mit dem Thema „Vielfalt“ konfrontiert. Poster an Zuwegen, an Eingängen oder in Treppenhäusern machen die Wertschätzung der Unternehmensführung für dieses Thema deutlich.