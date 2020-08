Nachhaltige und wirtschaftliche Geschäftsideen finden

Wirkungsorientierte Gründer könnten daher langfristig günstigere Voraussetzungen erwarten. Dennoch können die besonderen Herausforderungen einer nachhaltigen Gründung auf viele abschreckend wirken – denn es wartet die keinesfalls leichte Aufgabe, sowohl Nachhaltigkeit als auch Wirtschaftlichkeit miteinander in Einklang zu bringen. Um dies zu bewerkstelligen, braucht es eine gründliche und gut durchdachte Planung und Umsetzung.

Am Anfang sollte klar sein, welche Herausforderung mit dem nachhaltigen Geschäftsmodell in Angriff genommen werden soll. Um den richtigen Sinn für sich und sein Start-up zu finden, bietet sich die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen als Inspirationsquelle an. Sie enthält eine Liste mit 17 Nachhaltigkeitszielen, welche die wichtigsten Probleme der Weltgemeinschaft zusammenfasst. Der auf dieser Basis definierte positive Impact bietet dann einen Dreh- und Angelpunkt, um ein ökologisch oder soziales Geschäftsmodell zu finden und erfolgreich zu entwickeln.