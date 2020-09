Folgen einer Krise für die Vertriebsvergütung

Bei einer Markt- oder Wirtschaftskrise ist Folgendes in Bezug auf die Vergütung im Vertrieb zu beachten:

Erträge absichern

In den Fokus der variablen Vertriebsvergütung müssen vor allem ertragsstarke Produkte und Kunden kommen. Es gilt, Erträge abzusichern und dem Deckungsbeitrag in der Vertriebsvergütung einen hohen Stellenwert einzuräumen.

Vertriebsteams aufbauen und teamorientiert vergüten

Vertriebsteams müssen installiert werden, um die Aufgaben zwischen Außendienst und Innendienst neu zu strukturieren und aufzuteilen. In diesem Zusammenhang müssen auch teamorientierte Vertriebsvergütungen installiert werden. Dabei muss hinterfragt werden, ob die bestehende Vertriebsvergütung dies überhaupt noch leisten kann oder ob sie neu zu gestalten ist. Teamvergütung darf aber nicht darauf hinauslaufen, den Innendienst pauschal an den Umsätzen zu beteiligen. Die Herausforderung besteht darin, den Innendienst in spezifische Ziele einzubinden, die seine Aufgaben abbilden.

Neue Vergütungskriterien berücksichtigen

Neue Vergütungskriterien rücken in den Fokus. Dazu gehört zum Beispiel die Vergütung von Aktivitäten und Maßnahmen, die der Mitarbeiter durchführt. Die Aktivitäten und Maßnahmen können sich beispielsweise auf eine verstärkte Betreuung strategisch wichtiger Kunden richten, auf eine generell verbesserte Besuchsfrequenz oder auf die Durchführung von Kundenschulungen.

Außerdem geht es darum, die Kompetenzen des Mitarbeiters zu thematisieren und im Vergütungssystem zu hinterlegen. Der Mitarbeiter soll auf diesem Weg in seinen Kompetenzen entwickelt werden. Beispiele dafür sind die Pflege des CRM-Systems, die Produkt- und Kundenkenntnisse des Verkäufers oder die Qualität der Informationsweitergabe. Damit können die Grundlagen für künftige Erfolge des Mitarbeiters geschaffen werden.

Vergütungssystem im Vertrieb digitalisieren

Die Vertriebsvergütung befindet sich in einem erheblichen strukturellen Umbruch: Die Digitalisierung hat neue Möglichkeiten an den Tag gebracht, Führung und Vergütung der Mitarbeiter miteinander zu verknüpfen. Über eine gemeinsame digitale Plattform können die Mitarbeiter ständig über ihre Zielerreichung informiert werden. Die Mitarbeiter bekommen diese Informationen auf ihr Handy oder Tablet gespiegelt. So sind die Mitarbeiter stärker als bisher auf ihre Ziele fokussiert.

Vertriebsvergütung flexibilisieren

Eine Flexibilisierung der Vertriebsvergütung ist angesagt. Die Unternehmensumwelt ändert sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Krisen und Boomphasen folgen aufeinander. Flexibilisierung der Vertriebsvergütung heißt, dass künftig andere Leistungskriterien vergütet werden müssen als heute, weil es zum Beispiel darum geht, neue Schwerpunkte zu setzen. Folglich müssen auch Verträge und Betriebsvereinbarungen angepasst werden.