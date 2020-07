Wenige Alternativen anbieten

Der Verkäufer hat den Prozess der Kaufentscheidung über eine geschickte Fragetechnik vorangebracht: Er hat die Vorteile und Erleichterungen für den Kunden herausgearbeitet, das derzeitige Problem erfragt und die Zukunftserwartung entsprechend bedient. Nun gilt es, dem Kunden wenig Alternativen zur Auswahl zu geben. Denn er soll am Ende des Kaufprozesses nicht verwirrt oder durch eine zu komplexe Entscheidung überfordert werden.

Je weniger Alternativen der Kunde zur Auswahl hat, desto leichter wird er die Kaufentscheidung treffen können. Bei zu vielen Alternativen muss er die einzelnen Angebote erst vergleichen und abwägen. Nur wenn der Kunde an dieser Stelle selbst nach weiteren Angeboten fragt, ist er offensichtlich noch nicht so weit, sich zu entscheiden. In diesem Fall ist eine neue Analyse notwendig, um herauszubekommen, was der Kunde wirklich braucht. Erst danach ergibt ein neues Angebot Sinn.