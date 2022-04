Was macht eine Marke aus? Was ist eine Produktmarke im Unterschied zum Produkt? Was ist eine Unternehmensmarke im Unterschied zum Unternehmen? Ist „Friseur Müller“ eine Unternehmensmarke? Ist jedes Produkt, jedes Unternehmen gleich eine Marke?

Um diese Fragen zu beantworten, muss eine Marke von ihrem Gegenstand – also dem Produkt oder Unternehmen – isoliert werden, um das Markenimage genau zu untersuchen.