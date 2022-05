Schritt 3: Erwartungshaltung einnehmen

Für ein optimales Mitarbeitergespräch sollten Sie sich vor dem Meeting die Zeit nehmen, die richtige Erwartungshaltung für das anstehende Meeting einzunehmen. Machen Sie sich nochmals bewusst, was Sie mit dem Gespräch erreichen möchten.

Außerdem sollten Sie eine generelle Erwartungshaltung an den Mitarbeiter haben: Wie würde die Spitzenleistung für die ideale Person in dieser Rolle aussehen? Welche Arbeit muss getan werden, um vom aktuellen Stand zum Ideal zu kommen? Das hilft Ihnen, mit einer genauen Vorstellung in das Gespräch zu gehen und das Meeting zielgerichtet zu führen.

Eine konkrete Erwartung hilft Ihnen außerdem, zielgerichteter mit den Informationen umzugehen, die Sie von Ihren Mitarbeitern bekommen. Sie wollen schließlich Problemlösungen erzielen, sodass der Mitarbeiter die Spitzenleistung erbringen kann. Dafür müssen wissen, wie die Spitzenleistung aussehen kann.