Wann wird eine XYZ-Analyse durchgeführt?

Eine XYZ-Analyse wird durchgeführt, um Produkte, Materialien oder Ressourcen zu klassifizieren. Die Klassifizierung basiert auf der Umschlagshäufigkeit oder auf der Wertigkeit des betrachteten Objekts.

Typische Anwendungsfälle für die XYZ-Analyse sind:

Bestandsmanagement

Die XYZ-Analyse kann verwendet werden, um den Lagerbestand zu analysieren und Produkte in verschiedene Kategorien einzuteilen. Dies hilft bei der Identifizierung von Produkten mit hoher Umschlagshäufigkeit (X), moderater Umschlagshäufigkeit (Y) und geringer Umschlagshäufigkeit (Z).

Basierend auf dieser Klassifizierung können Lagerbestände effizienter verwaltet und Bestandsstrategien entwickelt werden.

Lieferkettenmanagement

Die XYZ-Analyse kann auch bei der Planung und Steuerung der Lieferkette eingesetzt werden. Durch die Klassifizierung der Materialien oder Produkte nach ihrem Verbrauchsmuster (hoch, mittel, niedrig) können Lieferkettenmanager