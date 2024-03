Die ausgefüllten Formulare werden regelmäßig, jeden Monat oder quartalsweise, an die Führungskraft oder direkt an die Personalabteilung übergeben, entweder per E-Mail oder durch die Ablage in einem geteilten Datei-Verzeichnis.

Speichern Sie die Dokumente als PDFs und legen Sie diese so ab, dass im Nachhinein nichts mehr geändert werden kann. Nur so verläuft die Dokumentation auch aus rechtlicher Sicht einwandfrei.

Achten Sie darauf, dass die Dateien eindeutig benannt sind, indem zum Beispiel die Personalnummer und der Nachname der Mitarbeitenden Teil des Dateinamens ist. Der Dateiname sieht dann zum Beispiel so aus:

Jahr-Monat-Personalnummer–Nachname