Mit der Spende Gutes tun – ganz konkret

Wie Unternehmen ihre Weihnachtsspende genau einsetzen, bleibt ihnen überlassen. Sie können zum Beispiel vor Ort in ihrer Region etwas Gutes tun oder ihre Spende in nationale oder internationale Projekte fließen lassen. Dabei hat SOS-Kinderdorf sich verschiedenen Kontroll- und Transparenzmechanismen verpflichtet und ist unter anderem Träger des DZI-Spendensiegels. So stellt die Organisation sicher, dass jede Spende dort ankommt, wo sie am nötigsten gebraucht wird, und dass nicht nur zu Weihnachten Kinderaugen wieder strahlen.

Spenden statt Schenken – so geht's